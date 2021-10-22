Gaziantep'te drone ile trafik denetiminde 20 sürücüye ceza kesildi
Gaziantep'te drone destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 20 araç sürücüsüne toplam 12 bin 440 lira para cezası kesildi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te drone destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 20 araç sürücüsüne toplam 12 bin 440 lira para cezası kesildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey gişeleri yakınlarında trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik drone destekli denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde emniyet şeridini ihlal etmek, emniyet kemeri takmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak gibi kural ihlali yapan 20 sürücüye toplam 12 bin 440 lira trafik cezası kesildi.
Denetimlere katılan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Önel, gazetecilere, Gaziantep'te kural ihlali yapan ağır tonajlı araçların çoğunlukla kazalara sebebiyet verdiğini tespit ettiklerini söyledi.
Vatandaşlara daha dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunan Önel, vatandaşlar duyarlı oldukça şehirdeki trafik sorunun çözüleceğini sözlerine ekledi.
Ekiplerin denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.