Son Dakika | Gaziantep'te baba dehşeti...1,5 yaşındaki kızını yemek yemediği için yumruk vurarak öldürdü - Haberler
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Son Dakika | Gaziantep'te baba dehşeti...1,5 yaşındaki kızını yemek yemediği için yumruk vurarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Gaziantep'te baba dehşeti.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te baba dehşeti...1,5 yaşındaki kızını yemek yemediği için yumruk vurarak öldürdü

GAZİANTEP - Gaziantep'te babası Mehmet Yılmaz tarafından yemek yemediği için yumrukla vurduğu 1,5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz, hayatını kaybetti.

Olay 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eşi hastanede tedavi gören Mehmet Yılmaz kızı 1,5 yaşındaki Elif Hazal'a yemek vermek istedi küçük kızının yemek yememesine sinirlenen baba Yılmaz kızı Elif Hazal'a yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere yığılan küçük Elif'in hareketsiz kaldığını gören baba durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan küçük Elif 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika | Gaziantep'te baba dehşeti...1,5 yaşındaki kızını yemek yemediği için yumruk vurarak öldürdü

Son Dakika | Gaziantep'te baba dehşeti...1,5 yaşındaki kızını yemek yemediği için yumruk vurarak öldürdü

Son Dakika | Gaziantep'te baba dehşeti...1,5 yaşındaki kızını yemek yemediği için yumruk vurarak öldürdü

Son Dakika | Gaziantep'te baba dehşeti...1,5 yaşındaki kızını yemek yemediği için yumruk vurarak öldürdü

Son Dakika | Gaziantep'te baba dehşeti...1,5 yaşındaki kızını yemek yemediği için yumruk vurarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, yaşam savaşını kaybetti

Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, yaşam savaşını kaybetti
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