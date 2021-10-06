ŞENKAYA, ERZURUM (İHA) - Gazı çakmakla kontrol eden yaşlı kadın feci şekilde yaralandı

Yaşlı kadın çakmakla gazın geldiği yeri aradı, patlamada feci şekilde yaralandı

ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya İlçesinde 70 yaşındaki kadın tüp patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3'nce derecede yanıklar oluştu.

Erzurum'un Şenkaya İlçesine bağlı Paşalı Mahallesinde ikamet eden 70 yaşındaki Güllü Gökçe, kilerde bir koku gelmesinin ardından kilere giderek elindeki çakmakla kokunun nereden geldiğini anlamayı çalışırken çakmağı çakması ile elinde ve yüzünde yanıklar oluştu.

Güllü Gökçe, kilerde bulunan küçük tüpten sızan gaz kaçağını fark etti. Gaz kokusunu alan Güllü teyze elinde bulunan çakmakla gaz kokusunun olduğu yere gelip elindeki çakmağı çakınca kilerde bulunan gaz birikmesiyle patlama meydana geldi. Patlamayla ellerinde ve yüzünde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu.

Yakınları tarafından olayın olduğu yerden alınarak Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine getirilen Güllü Gökçe tedavi altına alındı.

Ellerinde ve yüzündeki yanıktan dolayı konuşamayan ve hareket edemeyen Güllü teyzeye yanında refakatçi olarak kalan gelini Güler Gökçe yardımcı oluyor.