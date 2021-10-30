G20 Liderler Zirvesi protesto edildi
AA / Riccardo De Luca - Haberler | Güncel
Protestocuların görüntüleri Kostümlü protestocular Protesto gösterileri Protestocuların açtıkları döviz ve pankartlar Protestocuların slogan atmaları ROMA - G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi protesto edildi.
Protestocuların görüntüleri
Kostümlü protestocular
Protesto gösterileri
Protestocuların açtıkları döviz ve pankartlar
Protestocuların slogan atmaları ROMA - G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi protesto edildi.