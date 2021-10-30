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G20 Liderler Zirvesi protesto edildi

AA / Riccardo De Luca - Haberler | Güncel

Protestocuların görüntüleri Kostümlü protestocular Protesto gösterileri Protestocuların açtıkları döviz ve pankartlar Protestocuların slogan atmaları ROMA - G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi protesto edildi.

Protestocuların görüntüleri

Kostümlü protestocular

Protesto gösterileri

Protestocuların açtıkları döviz ve pankartlar

Protestocuların slogan atmaları ROMA - G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi protesto edildi.

G20 Liderler Zirvesi protesto edildi

G20 Liderler Zirvesi protesto edildi

G20 Liderler Zirvesi protesto edildi

AA / Riccardo De Luca - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için Nuvola Kongre Merkezi'ndeİtalya Başbakanı Draghi, zirve öncesi liderleri karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için Nuvola Kongre Merkezi'ndeİtalya Başbakanı Draghi, zirve öncesi liderleri karşıladı

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti
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