Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Füzuli şehrine, Türk ve Azerbaycanlı mühendislerin ortak çalışmalarıyla bir havalimanı yapıldı. 14 Ocak'ta temeli atılan havalimanı, 124 hektar arazi üzerine inşa edildi. Havalimanı, 3 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde büyük bir piste sahip. Peki, Fuzuli Havalimanı nerede? İşte, detaylar…

FUZULİ HAVALİMANI NEREDE?

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Füzuli şehrine, Türk ve Azerbaycanlı mühendislerin ortak çalışmalarıyla bir havalimanı yapıldı. Havalimanı, 3 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde büyük bir piste sahip. 14 Ocak'ta temeli atılan havalimanı, 124 hektar arazi üzerine inşa edildi.

Otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun kontrol kulesine sahip havalimanının inşaatında Türk şirketleri de yer aldı.

Uluslararası uçuşların da yapılacağı Fuzuli Uluslararası Havalimanı, bu sayede Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olacak.

Havalimanının bölgedeki turizm ve ticaretin gelişmesine katkı sunması bekleniyor.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya gidecek turist kafileleri de Fuzuli Havalimanı üzerinden taşınacak. Havalimanı Şuşa'ya yaklaşık 100, başkent Bakü'ye ise yaklaşık 300 kilometre mesafede yer alıyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, inşaat sürecinde havalimanına gerçekleştirdiği ziyaretlerden birinde, "Havalimanı inşaatı bu yıl başladı. O zaman demiştim ki Fuzuli Uluslararası Havalimanı bu yıl açılacak. Belki de dünyada hiçbir havalimanı bu hızla inşa edilmemiştir. Pist hazır. Son hazırlıklar yapılıyor. Bu havalimanı Karabağ'ın hava kapısıdır." ifadesini kullanmıştı.

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