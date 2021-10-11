Free Fire elmas hilesi kullanan oyuncuları ağır cezalar bekliyor! - Haberler
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Free Fire elmas hilesi kullanan oyuncuları ağır cezalar bekliyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Free Fire elmas hilesi kullanan oyuncuları ağır cezalar bekliyor!

Free Fire hileli oyunculara savaş açtı!

Mobil oyun devlerinden biri olan Free Fire elmas hilesi kullanan oyuncuları ağır cezalar bekleyeceğini söyledi, hile kullanan oyuncular IP üzerinden oyundan uzaklaştırılacak. Bu uzaklaştırma hakkında detaylı bilgi verilmese de Free Fire yeni bir hile koruma sistemi geliştiriyor olabilir.

Geliştiricilerden gelen sızıntılara göre oyundaki hile kullanımı belli bir sayıyı aştı ve oyuncular kadar geliştiriciler de bu durumdan oldukça rahatsız. Yapılan sızıntılar da PUBG Mobile'ın yaptığı gibi yeni bir anti hile raporlamasının gelebileceğini söylüyor.

Kısaca oyunda önümüzdeki günlerde yeni ban dalgaları olabilir. Garena şimdiden hile kullanan oyunculara acımayacak gibi görünüyor. Büyük ihtimalle elmas hilesi gibi oyunun adaletli ortamını bozan hileli oyuncular oyundan sonsuza kadar uzaklaştırılacak!

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