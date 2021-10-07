Günlük hayatta kullandığımız veya duyduğumuz bazı kelimelerin anlamlarını öğrenme ihtiyacı duyarız. Bu kelimelerden biri de Frapan. İnsanlar, Frapan hakkında Frapan nedir, ne demektir? Frapan kelimesinin Tdk anlamı nedir? sorularını araştırmaktadır. Peki, Frapan nedir, ne demektir? Frapan kelimesinin TDK anlamı nedir? İşte cevabı...

FRAPAN NEDİR? FRAPAN NE DEMEKTİR?

Frapan kelimesinin kökeni Fransızca'dır.

Frapan kelimesinin anlamı şu şekilde ifade edilir:

güzelliğiyle ilgi çeken, alımlı, gözalıcı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

TDK'DA FRAPAN KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

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Göz alıcı, göze çarpıcı, alımlı:

Frapan kız. Frapan renk.

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