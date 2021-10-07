Frapan nedir, ne demektir? Frapan kelimesinin TDK anlamı nedir? - Haberler
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Frapan nedir, ne demektir? Frapan kelimesinin TDK anlamı nedir?

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Frapan nedir, ne demektir? Frapan kelimesinin TDK anlamı nedir?

Frapan kelimesi, insanların günlük hayatta sıkça karşılaştığı ve araştırdığı kelimeler arasında yer almaktadır. İnsanlar, Frapan hakkında Frapan nedir, ne demektir? Frapan kelimesinin TDK anlamı nedir? sorularını araştırmaktadır. Peki, Frapan nedir, ne demektir? Frapan kelimesinin TDK anlamı nedir? İşte cevabı...

Günlük hayatta kullandığımız veya duyduğumuz bazı kelimelerin anlamlarını öğrenme ihtiyacı duyarız. Bu kelimelerden biri de Frapan. İnsanlar, Frapan hakkında Frapan nedir, ne demektir? Frapan kelimesinin Tdk anlamı nedir? sorularını araştırmaktadır. Peki, Frapan nedir, ne demektir? Frapan kelimesinin TDK anlamı nedir? İşte cevabı...

FRAPAN NEDİR? FRAPAN NE DEMEKTİR?

Frapan kelimesinin kökeni Fransızca'dır.

Frapan kelimesinin anlamı şu şekilde ifade edilir:

güzelliğiyle ilgi çeken, alımlı, gözalıcı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

TDK'DA FRAPAN KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

sıfat, Fransızca frappant Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Göz alıcı, göze çarpıcı, alımlı:

Frapan kız. Frapan renk.

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