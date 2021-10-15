Fortnite Stüdyosu LeBron James'in şirketine yatırım yapacak - Haberler
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Fortnite Stüdyosu LeBron James'in şirketine yatırım yapacak

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Fortnite Stüdyosu LeBron James'in şirketine yatırım yapacak

Nike, Fenway Sports Grup ve diğer yatırımcılar da SpringHill eğlencelerinden birer parça satın aldılar.

LeBron James'in eğlence şirketi SpringHill, daha da büyümek için daha fazla para topladı ve yatırımcılardan biri Epic Games Fortnite Stüdyosu oldu.

James Şirketi uzun zamandır iş ortağı Maverick ile kurdu ve yeni anlaşma ile SpringHill 725 milyon dolar değer katıyor. RedBird Capital, Nike, Fenway Sports Group ve Epic Games'in de belirtilmeyen dolar tutarlarından satın almasıyla yatırım turuna öncülük etti. SpringHill, Epic durumunda paranın "Metaverse'e benzersiz içerik getirmeye" yardımcı olacağını söyledi.

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Fortnite için Lebron James görünümü bu yılın başlarında piyasaya sürüldü, bu yüzden James ve Epic'in birllikte çalışma geçmişi var ve şimdi de genişletmeye istekli görünüyorlar.

Space Jam: A New Legacy'nin prodüksiyon şirketi SpringHill, şimdiye kadarki en büyük sürümünü Micheal Jordan'ın oynadığı Space Jam'in devam filmi olan Space Jam: A New Legacy oldu.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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