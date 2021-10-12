'Fonlanma' yorumuna sinirlenen Nevşin Mengü canlı yayında ağzını fena bozdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Fonlanma" yorumuna sinirlenen Nevşin Mengü canlı yayında ağzını fena bozdu

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Youtube yayınında fonlanma eleştirisine sinirlenen Nevşin Mengü, bir takipçisinin kendisiyle ilgili "Kim onu fonlarsa ona döner" yorumuna küfür ederek tepki gösterdi.

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında yaptığı son yayınında gelen yoruma patladı. Takipçilerinden gelen yorunları yayın sırasında ekrana yansıtan Mengü, Alper Şentürk isimli bir takipçisinin "Kim onu fonlarsa ona döner" yorumuna sinirlendi.

YAYINDAKİ KÜFRÜ TEPKİ ÇEKTİ

Mengü, "Yayından önce bakıyorum yorumlara kim ne yazıyor diye. Bu Alper Şentürk yazıp duruyor. Kim fonlarsa ona döner diyo. S…. git demek istiyorum bu Alper Şentürk'e. Yaa tabii çoluk çocuk ciddiye almamak lazım da ukala ukala yazıyor bu Nevşin diyor bi öyle, bi böyle… Kardeşim sen yayıncılığın y'sini bilmezken, sen altındaki bezi doldururken ben bu işi yapıyordum. Sen ne anlatıyorsun. Hıyara bak. Memlekette hıyar çok ama tabii hıyar olma hakkı da var" ifadelerini kullandı. Mengü'nün bu küfrü sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Tarkan
Spor Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Fonlanma' yorumuna sinirlenen Nevşin Mengü canlı yayında ağzını fena bozdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 23:32:05. #1.13#