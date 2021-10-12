"Fonlanma" yorumuna sinirlenen Nevşin Mengü canlı yayında ağzını fena bozdu

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında yaptığı son yayınında gelen yoruma patladı. Takipçilerinden gelen yorunları yayın sırasında ekrana yansıtan Mengü, Alper Şentürk isimli bir takipçisinin "Kim onu fonlarsa ona döner" yorumuna sinirlendi.

YAYINDAKİ KÜFRÜ TEPKİ ÇEKTİ

Mengü, "Yayından önce bakıyorum yorumlara kim ne yazıyor diye. Bu Alper Şentürk yazıp duruyor. Kim fonlarsa ona döner diyo. S…. git demek istiyorum bu Alper Şentürk'e. Yaa tabii çoluk çocuk ciddiye almamak lazım da ukala ukala yazıyor bu Nevşin diyor bi öyle, bi böyle… Kardeşim sen yayıncılığın y'sini bilmezken, sen altındaki bezi doldururken ben bu işi yapıyordum. Sen ne anlatıyorsun. Hıyara bak. Memlekette hıyar çok ama tabii hıyar olma hakkı da var" ifadelerini kullandı. Mengü'nün bu küfrü sosyal medyada da büyük tepki topladı.

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