Fıstık çalmak isteyen şahıslar bekçilere yakalandı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM arazisinde görevli bekçilerin dikkati fıstık hırsızlığını engelledi. Topladıkları 10 çuval fıstığı bırakan hırsızlar, kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 05.00 sıralarında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü sahasında yaşandı. Sabah arazide devriye atan bekçiler, 4 şahsın ağaçlardan fıstık topladığını fark etti. Şahıslar da bekçileri fark edince topladıkları 10 çuval fıstığı bırakarak araçlarıyla olay yerinden kaçtı. Yapılan incelemede hırsızların çalmak istediği fıstığın piyasa değerinin yaklaşık 50 bin lira olduğu belirlendi.

Şahısların yakalanması için çalışma başlatılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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