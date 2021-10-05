FİRARİ SAVCI ÖZ'ÜN KASASI OLDUĞU İDDİA EDİLEN AVUKATA 7,5 YIL HAPİS CEZASI

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Tayfun Aktaş ve avukatı katıldı. Sanık Aktaş savunmasında beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Tayfun Aktaş'ı, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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