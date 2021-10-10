ÇAMAŞ, ORDU (İHA) - Ordu'nun Çamaş ilçesinde seyir halindeki fındık dolu kamyon alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon seyir halinde ilerlediği sırada fren balatalarının ısınmasıyla alev aldı. Alevlerin kısa sürede lastiklere sıçramasıyla büyüyen yangın ardından kamyon kasasında bulunan yaklaşık 15 tonluk fındığa sıçradı. Sürücüsünün kamyonu durdurarak alevlere müdahale etmesi sonrası çevredekiler de durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, kamyon kasasında bulunan fındığın ise bir kısmının alevlere teslim olduğu öğrenildi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(Ümit Güngör/İHA)