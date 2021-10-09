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Filmdeki gerçekçi sahneler baygınlık geçirtti

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Filmdeki gerçekçi sahneler baygınlık geçirtti

BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nda dün gece özel gösterimde yer alan Audrey Diwan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kürtaj' filmindeki gerçekçi sahnelerden etkilenen 3 seyirci baygınlık geçirip hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA (DHA) - BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nda dün gece özel gösterimde yer alan Audrey Diwan'ın yönetmenliğini üstlendiği ' Kürtaj' filmindeki gerçekçi sahnelerden etkilenen 3 seyirci baygınlık geçirip hastaneye kaldırıldı.

?Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde bu yıl 58'incisi gerçekleşen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde dün gece 'Kürtaj' filmi izletildi. Özel gösterimde yer alan filmde seyirciler bazı sahnelerden etkilendi. Audrey Diwan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kürtaj'daki gerçeği aratmayan sahneler nedeniyle filmin başında 2 kişi, filmin son dakikalarına doğru 1 kişi baygınlık geçirdi. Bu kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Venedik Film Festivali'nde de gösterime giren filmde seyirciler arasında baygınlık geçirenler olmuştu.

'MÜTHİŞ GERÇEKÇİ ÇEKİLMİŞ'

Filmi değerlendiren sinemasever Vahit Tansoy, "Filmi çok beğendim ve çok gerçekçiydi. Yıllarca İstanbul Film Festivali'ne gidiyorum, birçok film seyrettim. Çok daha farklı sert filmler gördük. Yine de bu film müthiş gerçekçi çekilmiş. Kadın oyuncu da çok iyi oynamış. Venedik Film Festivali'nde de filmi izleyenler arasında bayılanlar olmuş. Umarım film gösterime girer ve herkes seyreder. Çok güzel bir filmdi" dedi.

'KÜRTAJ' FİLMİNİN KONUSU

'Kürtaj' filmi Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan Ödülü almıştı. Film, 60'lı yılların Fransa'sında istemediği hamileliğini sonlandırmak isteyen Annie'nin mücadelesini anlatıyor. Parlak bir üniversite öğrencisi olan Annie, beklenmedik bir hamilelikle karşı karşıya kalır. Bu, geleceğe dair tüm hayallerinin elinden kayıp gitmesi anlamına gelmektedir. Gebelik süreci ilerledikçe Annie, çevresi tarafından yalnız bırakılacaktır, zira kürtajın yasal olmadığı 60'lı yılların Fransa'sında bu karar cesaret gerektirmektedir.

Annie Ernaux'un aynı isimli yarı otobiyografik romanından uyarlanan Kürtaj, dünya prömiyerini Eylül ayında, 78. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yapmıştı.


Filmdeki gerçekçi sahneler baygınlık geçirtti

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