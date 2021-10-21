FIFA FUT Champions'da bir hatadan yararlanan 30.000 oyuncu banlandı - Haberler
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FIFA FUT Champions'da bir hatadan yararlanan 30.000 oyuncu banlandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
FIFA FUT Champions'da bir hatadan yararlanan 30.000 oyuncu banlandı

FIFA FUT Champions'da oyuncuların bir maçı mağlubiyet almadan terk etmelerine izin veren bir hata ile karşılaşılıyordu. Bundan yararlanan oyuncular bir haftalık uzaklaştırmayla karşılaştı.

Geçen hafta EA, FUT Champions'ta bir istismar fark etti, muhtemelen yarı viral bir TikTok videosu, oyuncuların mağlubiyet sayılmadan maçlardan çıkmalarına izin verdi. Geliştirici, "FUT Champions'ta oyuncuların bir maçtan mağlubiyet almadan ayrılmalarına izin verecek bir sorunu çözdük." Diyerek sorunu hızlı bir şekilde düzeltti ve bu sorunu istismar edenleri doğrudan takip edeceğiz uyarısın da ekledi.

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Takip geldi ve bu davranışı tutarlı bir şekilde kullanan hesapları tespit eden EA, FIFA 22'den 30.000 kadar oyuncuyu bir haftalığına online maçlardan yasakladı.

Oyun içi banlanan oyuncuların 1000 günlük bir ban yasağı ile karşılaştığını Twitter'dan paylaşırken onun sadece bir görsel hata olduğunu banlanan hesapların bir haftalık olduğunu da ekledi.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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