FIFA FUT Champions'da bir hatadan yararlanan 30.000 oyuncu banlandı

Geçen hafta EA, FUT Champions'ta bir istismar fark etti, muhtemelen yarı viral bir TikTok videosu, oyuncuların mağlubiyet sayılmadan maçlardan çıkmalarına izin verdi. Geliştirici, "FUT Champions'ta oyuncuların bir maçtan mağlubiyet almadan ayrılmalarına izin verecek bir sorunu çözdük." Diyerek sorunu hızlı bir şekilde düzeltti ve bu sorunu istismar edenleri doğrudan takip edeceğiz uyarısın da ekledi.

Takip geldi ve bu davranışı tutarlı bir şekilde kullanan hesapları tespit eden EA, FIFA 22'den 30.000 kadar oyuncuyu bir haftalığına online maçlardan yasakladı.

Oyun içi banlanan oyuncuların 1000 günlük bir ban yasağı ile karşılaştığını Twitter'dan paylaşırken onun sadece bir görsel hata olduğunu banlanan hesapların bir haftalık olduğunu da ekledi.

We have identified over 30K active accounts that exploited this issue consistently and have suspended them from FIFA 22 online for 7 days, preventing them from participating in this week's FUT Champions Finals.



Read about our Positive Play Charter here - https://t.co/KR5ZrE9X5O https://t.co/c5wih0bkGR