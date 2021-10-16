Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında, nereli? Feyza Altun hayatı ve biyografisi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında, nereli? Feyza Altun hayatı ve biyografisi!

Haberler.com - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Feyza Altun izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Feyza Altun kaç yaşında, nereli? Feyza Altun hayatı ve biyografisi! Feyza Altun kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Feyza Altun hakkında araştırmalar yapılıyor. Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında, nereli? Feyza Altun hayatı ve biyografisi!

Feyza Altun, 1987 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesinde eğitimini tamamladı. Öte yandan Atun, kendisini "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlıyor.

Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan aktivist avukat, "Kadının Fenni" isimli kitabıyla da tanınmaktadır.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı programında danışman avukat olarak yer alan Altun, geçtiğimiz yıllarda bir duruşmaya 7 aylık bebeğiyle girmesiyle haberler de ve sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Aynı zamanda muhalif yönüyle tanınan Altun, birçok kadın ve çocuk istismarı davasında vekil olmuştur.

Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında, nereli? Feyza Altun hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan
Magazin Ahmet Davutoğlu Bensu Soral
Spor Kerem Aktürkoğlu Ali Koç Tamer Karadağlı
Tüm Haberler Gazeteler Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında, nereli? Feyza Altun hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 18:58:17. #1.11#