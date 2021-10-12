Son dakika haberi! FETÖ soruşturmasında 30 şüpheliye gözaltı kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! FETÖ soruşturmasında 30 şüpheliye gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! FETÖ soruşturmasında 30 şüpheliye gözaltı kararı

Son dakika haberler: Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada, Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 30 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada, Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 30 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY mensuplarının gizli haber leşme programı Bylock'u kullanan ve haklarında itirafçı beyanı bulunan 30 şüpheli tespit edildi. Savcılığın talimatıyla 25'i İstanbul'da ikamet eden toplam 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Gülşen Tarkan Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Sergio Perez Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! FETÖ soruşturmasında 30 şüpheliye gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 09:01:45. #1.17#