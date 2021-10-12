Son dakika haberi! FETÖ soruşturmasında 30 şüpheliye gözaltı kararı

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada, Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 30 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY mensuplarının gizli haber leşme programı Bylock'u kullanan ve haklarında itirafçı beyanı bulunan 30 şüpheli tespit edildi. Savcılığın talimatıyla 25'i İstanbul'da ikamet eden toplam 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri