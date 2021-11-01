Ferizli Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Meclisin açılış konuşmasını yapan Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, son bir aylık süreçte yapılanı çalışmalar hakkında meclise bilgi verdi.

6 Cadde Kaldırımla Buluşuyor

Ferizli Merkez Caddenin ardından 6 caddenin daha kaldırım çalışmalarının Sakarya büyükşehir Belediyesi tarafından kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Başkan Gündoğdu, Vatan caddesinde 3.4 km, Şehit Hacı Uzun Caddesinde 1.4 km, 19 Mayıs caddesinde 3 km, Ahmet Dülger caddesinde 1.3 km, Şehit Hakan Bayram caddesinde 600 m ve Halit Molla Caddesinde 800 m olmak üzere toplam 10.5 km güzergahta kaldırım çalışmaları yapıldığını söyledi. Başkan Gündoğdu, "Çalışmalar kapsamında zarar görmüş ve yıpranmış durumda olan kaldırımlar önce söküldü ardından alt kısımları sağlamlaştırılarak beton kaldırım ile döşeniyor. Yenilenen kaldırımlar ile birlikte caddelerimizin hem emniyeti artıyor, hem de caddelerimiz güzel bir görünüme kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Gündoğdu, yol kaplamaları ve kaldırım çalışmaları ile vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmeyi amaçladıklarını ifade ederek,Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür etti.

İki Madde Karara Bağlandı

Gündemin birinci maddesinde mülkiyeti Ferizli Belediyesi'ne ait 1.848 m2 arsanın merkez caminin bulunduğu 947 m2'lik kısmın dini tesis olarak Ferizli İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesini içeren Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde ise Ferizli İlçesi Kemal Paşa Mahallesi 3960 sayılı parselin uzlaşma yolu ile kamulaştırma bedelinin ödenmesi konusunun 5393 sayılı kanunun 18 h maddesine istinaden gündeme alınmasını içeren Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu alınan kararlarla Ferizli'ye hizmete edildiğini söyledi ve kararların çoğunluğunda oy birliğini sağlayan, birlikte, uyum içinde çalışan meclis üyelerine teşekkür etti.

Kasım ayı meclis toplantısı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

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