Fazıl Say'dan Yeditepe Üniversitesi'nde muhteşem konser - Haberler
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Fazıl Say'dan Yeditepe Üniversitesi'nde muhteşem konser

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Fazıl Say'dan Yeditepe Üniversitesi'nde muhteşem konser

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve solist Serenad Bağcan, Yeditepe Üniversitesi'nin 25'inci kuruluş yıldönümünde düzenlenen etkinlikler kapsamında sahne aldı.

Yeditepe Üniversitesi'nin Kültür Sanat ofisinin düzenlediği, Ataşehir Yerleşimi'nde gerçekleşen konsere; üniversite akademisyenleri, öğrencileri, mezunları ve çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Konsere olan ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirten Fazıl Say ; "Böylesine güzel bir kalabalık, çoğumuzun özlediği bir şeydi. Yeditepe Üniversitesi'ne bu gece için teşekkür ediyorum" dedi.

"Yeni Hayat Sonatı"na büyük ilgi

Fazıl Say'ın Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği eserlerin seslendirildiği konserde, sanatçıya güçlü sesi ve büyüleyici sahne performansıyla solist Serenad Bağcan eşlik etti. Konserde ayrıca Fazıl Say'ın pandemi döneminde bestelediği son eserlerinden biri olan "Yeni Hayat" Op. 99 piyano sonatı da dinleyici ile buluştu. Sanatçının yaşanan süreci müziğine yansıttığı "Yeni Hayat", tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşamı durduran pandemi döneminin izlerinin silinmeye başladığı, insanlığın yeniden hayata döndüğü günleri anlatan bir umut eseri olma özelliği taşıyor.

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Haber: Fazıl Say'dan Yeditepe Üniversitesi'nde muhteşem konser - Haberler
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