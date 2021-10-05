Fatih Tezcan kimdir? Fatih Tezcan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fatih Tezcan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler - Haberler
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Fatih Tezcan kimdir? Fatih Tezcan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fatih Tezcan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

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Fatih Tezcan kimdir? Fatih Tezcan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fatih Tezcan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi Fatih Tezcan'dır. Fatih Tezcan'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Fatih Tezcan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm bilgiler haberimizde.

Fatih Tezcan kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Fatih Tezcan'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Fatih Tezcan kimdir, nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç?

FATİH TEZCAN KİMDİR?

Fatih Tezcan 1976 senesinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Fatih Tezcan, ilk ve ortaokulun ardından Behçet Kemal Çağlar Lisesi'ni 1993'te İstanbul'da bitirmiştir.

Fatih Tezcan doğum tarihi : 1976 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Fatih Tezcan kaç yaşında : 44 yaşında

Fatih Tezcan nereli : İstanbul doğumlu

Fatih Tezcan, askerliğini 1996-1997 yıllarında sırasıyla Isparta, Çanakkale ve Siirt'te yapmıştır. Fatih Tezcan, 1999 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü kazanmıştır, fakat okulun 2.senesinde bazı nedenlerden dolayı okulu bırakmak durumunda kalmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Fatih Tezcan, 1999 yılında Türkiye'nin ilk Online İslamî Platformları'ndan birinde yöneticilik yapmıştır. 2007'de Ortaköy'deki Boğaziçi İlim Erdem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucu başkanlığını yapan Fatih Tezcan'ın yazıları internet siteleri, dergiler ve gazetelerde yayınlanmaya başlamıştır.

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Haber: Fatih Tezcan kimdir? Fatih Tezcan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fatih Tezcan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler - Haberler
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