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Fatih'te 3 katlı binada yangın...Mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te 3 katlı binada yangın.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te 3 katlı binada yangın...Mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Fatih'te 3 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın paniğe neden oldu. Dairede yaşayan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 21.30'da Fatih Derviş Ali Mahallesi Draman Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katıl binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Dairede bir kişinin kaldığı ihbarının alınması üzerine yangın yerine Başakşehir, Balat, Fatih ve Şişli itfaiye grup amirliklerinden ekipler sevk edildi. İhbar üzerine yangın yerine gelen ekipler, dairede bulunan bir kadını alevlerin içinden alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ekipler, yangını kısa süre içinde müdahale ederek çevrede bulunan binalara sirayet etmesini engelledi. Yangından çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Yangının ilk anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına tarafından görüntülendi. Ekiplerin erken müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangının çevreye sirayet etmeden söndürüldüğü görülüyor.

Fatih'te 3 katlı binada yangın...Mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Fatih'te 3 katlı binada yangın...Mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Fatih'te 3 katlı binada yangın...Mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Fatih'te 3 katlı binada yangın...Mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Fatih'te 3 katlı binada yangın...Mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Fatih'te 3 katlı binada yangın...Mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Fatih'te 3 katlı binada yangın...Mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Son Dakika Haberleri
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