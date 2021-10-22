Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te bir grup, alkollü olduğu iddia edilen kişiyi kendilerine küfrettiği gerekçesiyle tekme tokat dövdü. Dayak anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Unkapanı'nda meydana geldi. Bir grup, kendilerine küfrettiği iddiasıyla bir kişiyi cadde ortasında tekme tokat dövdü. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, kendisini kurtarmaya gelen çevredekilere de küfürler savurdu. Bu sefer de bu kişilerden dayak yedi. Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KENDİSİNİ MOTORUN ÜSTÜNE ATTI"