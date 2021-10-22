Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler - Haberler
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Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler

FATİH'te bir grup, alkollü olduğu iddia edilen kişiyi kendilerine küfrettiği gerekçesiyle tekme tokat dövdü.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te bir grup, alkollü olduğu iddia edilen kişiyi kendilerine küfrettiği gerekçesiyle tekme tokat dövdü. Dayak anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Unkapanı'nda meydana geldi. Bir grup, kendilerine küfrettiği iddiasıyla bir kişiyi cadde ortasında tekme tokat dövdü. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, kendisini kurtarmaya gelen çevredekilere de küfürler savurdu. Bu sefer de bu kişilerden dayak yedi. Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KENDİSİNİ MOTORUN ÜSTÜNE ATTI"

Olayın görgü tanıklarından Baran Metin, "Burada bir adam dolaşıyordu, durağın önünde. Sonra iki tane motosikleti birileri geldi. Onlara bir laf etti sonra duran motorun üzerine atladı. Burada bir münakaşaya girdiler. Vatandaşlar da ayırmaya çalıştı. Baba oğuldu sanırım. Onlara da küfür edince hem motorcular hem de o baba oğul bu adamı dövmeye başladılar. Buradaki esnaf ayırdı kavgayı. Sonrasında 10 dakika geçti adam burada oturuyordu yine küfür etmeye başlayınca arkadan koşup tekrardan kavga ettiler. Yine buralardaydı ama nereye gitti, bilmiyoruz. Dayak yiyen şahsı da tanımıyorum" dedi.


Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler

Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler

Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler

Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler

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