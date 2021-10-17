Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı - Haberler
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Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel
Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

FATİH'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

FATİH'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 01.45 sıralarında Balat Mahallesi, Yıldırım Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı metruk binanın 3. katında meydana geldi. Yanın kısa sürede büyürken binanın 4. Katına da sıçradı.  Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmaların ardından belirlenecek.


- İstanbul
Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı - Haberler
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