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Faruk Aksoy kimdir? Faruk Aksoy kaç yaşında, nereli? Faruk Aksoy biyografisi!

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Faruk Aksoy kimdir? Faruk Aksoy kaç yaşında, nereli? Faruk Aksoy biyografisi!

1995 yılında kendi yapım şirketini kurdu ve ilk uzun metraj filminin yapımcılığını Canan Gerede'nin yönettiği Aşk Ölümden Soğuktur isimli film ile gerçekleştirdi. 1996 yılında başta Claude Miller ve Wim Wenders olmak üzere birçok Avrupalı ve Koreli yönetmenlerin gerçekleştirdiği reklam filmlerinin yapımcılığını üstlendi. Peki, Faruk Aksoy kimdir? Faruk Aksoy kaç yaşında, nereli? Faruk Aksoy mesleği nedir? Faruk Aksoy hayatı ve biyografisi nedir?

1995 yılında kendi yapım şirketini kurdu ve ilk uzun metraj filminin yapımcılığını Canan Gerede'nin yönettiği Aşk Ölümden Soğuktur isimli film ile gerçekleştirdi. 1996 yılında başta Claude Miller ve Wim Wenders olmak üzere birçok Avrupalı ve Koreli yönetmenlerin gerçekleştirdiği reklam filmlerinin yapımcılığını üstlendi. Peki, Faruk Aksoy kimdir? Faruk Aksoy kaç yaşında, nereli? Faruk Aksoy mesleği nedir? Faruk Aksoy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FARUK AKSOY KİMDİR?

Faruk Aksoy (d. 1964, İstanbul) Türk senarist ve yönetmen.

Kariyeri

İstanbul Üniversitesi'ni bitirdi. Aynı Üniversitede Avrupa Topluluğu Hukuku alanında master yaptı. Sinemaya Onat Kutlar'ın yanında çalışarak başladı. Serbest çalıştığı dönemde Tony Gatlif, Bernard Faroux, Kostas Kutsomitris, Lucien Pintielie gibi önemli yönetmenlerle çalıştı.

1995-1996

1995 yılında kendi yapım şirketini kurdu ve ilk uzun metraj filminin yapımcılığını Canan Gerede'nin yönettiği Aşk Ölümden Soğuktur isimli film ile gerçekleştirdi. 1996 yılında başta Claude Miller ve Wim Wenders olmak üzere birçok Avrupalı ve Koreli yönetmenlerin gerçekleştirdiği reklam filmlerinin yapımcılığını üstlendi.

1997-günümüz

1997 yılında Claude Lelouch'un çektiği Hasard et Coinciedences adlı filmin Türkiye çekimlerinin yapımcılığını üstlendi ve Umur Turagay'ın yönettiği Karışık Pizza isimli filmin yapımcısı oldu. Zeki Ökten'in yönettiği Güle Güle isimli filminin yapımcılığını üstlendi. Yeşil Işık isimli film ilk yönetmenlik denemesidir. Ayrıca 17 milyon dolar bütçe ile çekilen Fetih 1453 filminin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenmiştir.

Filmin Adı-Görevi

2016Ali Kundilli 2-Yönetmen

2012 Fetih 1453-Yönetmen

2007 Çılgın Dersane-Yönetmen

2007 Çılgın Dersane Kampta-Yönetmen

Yeşil Işık-Yönetmen

Filmin adı-Görevi

2016Ali Kundilli 2-Senarist

2013 Erkekler-Senarist

2012 Fetih 1453-Ortak senarist

2007-Çılgın Dersane Kampta Senarist

Filmin adı-Görevi

2016Ali Kundilli 2-Yapımcı

2015 Ali Kundilli-Yapımcı

2013 Erkekler- Yapımcı

2012 Fetih 1453-Yapımcı

2010 Recep İvedik 3-Yapımcı

2000 Güle Güle-Yapımcı

1997 Karışık Pizza -Yapımcı

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Haber: Faruk Aksoy kimdir? Faruk Aksoy kaç yaşında, nereli? Faruk Aksoy biyografisi! - Haberler
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