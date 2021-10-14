Faruk Aksoy kimdir? Faruk Aksoy kaç yaşında, nereli? Faruk Aksoy biyografisi!
1995 yılında kendi yapım şirketini kurdu ve ilk uzun metraj filminin yapımcılığını Canan Gerede'nin yönettiği Aşk Ölümden Soğuktur isimli film ile gerçekleştirdi. 1996 yılında başta Claude Miller ve Wim Wenders olmak üzere birçok Avrupalı ve Koreli yönetmenlerin gerçekleştirdiği reklam filmlerinin yapımcılığını üstlendi. Peki, Faruk Aksoy kimdir? Faruk Aksoy kaç yaşında, nereli? Faruk Aksoy mesleği nedir? Faruk Aksoy hayatı ve biyografisi nedir?
1995 yılında kendi yapım şirketini kurdu ve ilk uzun metraj filminin yapımcılığını Canan Gerede'nin yönettiği Aşk Ölümden Soğuktur isimli film ile gerçekleştirdi. 1996 yılında başta Claude Miller ve Wim Wenders olmak üzere birçok Avrupalı ve Koreli yönetmenlerin gerçekleştirdiği reklam filmlerinin yapımcılığını üstlendi. Peki, Faruk Aksoy kimdir? Faruk Aksoy kaç yaşında, nereli? Faruk Aksoy mesleği nedir? Faruk Aksoy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
FARUK AKSOY KİMDİR?
Faruk Aksoy (d. 1964, İstanbul) Türk senarist ve yönetmen.
Kariyeri
İstanbul Üniversitesi'ni bitirdi. Aynı Üniversitede Avrupa Topluluğu Hukuku alanında master yaptı. Sinemaya Onat Kutlar'ın yanında çalışarak başladı. Serbest çalıştığı dönemde Tony Gatlif, Bernard Faroux, Kostas Kutsomitris, Lucien Pintielie gibi önemli yönetmenlerle çalıştı.
1995-1996
1995 yılında kendi yapım şirketini kurdu ve ilk uzun metraj filminin yapımcılığını Canan Gerede'nin yönettiği Aşk Ölümden Soğuktur isimli film ile gerçekleştirdi. 1996 yılında başta Claude Miller ve Wim Wenders olmak üzere birçok Avrupalı ve Koreli yönetmenlerin gerçekleştirdiği reklam filmlerinin yapımcılığını üstlendi.
1997-günümüz
1997 yılında Claude Lelouch'un çektiği Hasard et Coinciedences adlı filmin Türkiye çekimlerinin yapımcılığını üstlendi ve Umur Turagay'ın yönettiği Karışık Pizza isimli filmin yapımcısı oldu. Zeki Ökten'in yönettiği Güle Güle isimli filminin yapımcılığını üstlendi. Yeşil Işık isimli film ilk yönetmenlik denemesidir. Ayrıca 17 milyon dolar bütçe ile çekilen Fetih 1453 filminin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenmiştir.
Filmin Adı-Görevi
2016Ali Kundilli 2-Yönetmen
2012 Fetih 1453-Yönetmen
2007 Çılgın Dersane-Yönetmen
2007 Çılgın Dersane Kampta-Yönetmen
Yeşil Işık-Yönetmen
Filmin adı-Görevi
2016Ali Kundilli 2-Senarist
2013 Erkekler-Senarist
2012 Fetih 1453-Ortak senarist
2007-Çılgın Dersane Kampta Senarist
Filmin adı-Görevi
2016Ali Kundilli 2-Yapımcı
2015 Ali Kundilli-Yapımcı
2013 Erkekler- Yapımcı
2012 Fetih 1453-Yapımcı
2010 Recep İvedik 3-Yapımcı
2000 Güle Güle-Yapımcı
1997 Karışık Pizza -Yapımcı