FARKLI MESLEK GRUPLARINA İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ VERİLİYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FARKLI MESLEK GRUPLARINA İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ VERİLİYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
FARKLI MESLEK GRUPLARINA İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ VERİLİYOR

FARKLI MESLEK GRUPLARINA İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ VERİLİYOR Adalet Bakanlığınca yürütülen İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) kapsamında insan hakları farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetlerin birçoğu hayata geçirildi.

FARKLI MESLEK GRUPLARINA İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ VERİLİYOR

Adalet Bakanlığınca yürütülen İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) kapsamında insan hakları farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetlerin birçoğu hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Mart'ta 'Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye' vizyonuyla açıklanan İHEP kapsamında kamu görevlileri için sosyal medya etik ilkeleri yayımlandı. Çalışmalar kapsamında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) tüm kararları kamuoyu erişimine açıldı.

BİRÇOK MESLEK GRUBUNA İNSAN HAKLARI HUSUSUNDA EĞİTİM VERİLİYOR

İnsan hakları ve toplumsal farkındalığı arttırmak için İHEP kapsamında kamu personellerinin hukuka uygun olarak görevlerini icra etmelerine yol göstermek amacıyla birçok meslek grubuna eğitimler verildi.  Bu doğrultuda din görevlilerine temel insan hakları, çarşı ve mahalle bekçilerine zor ve silah kullanımı,   kolluk görevlileri ile ceza infaz kurumu personeline de arama işlemlerinde insan haklarına uygunluk konularında eğitimler verilmeye başlandı.

Ayrıca İHEP kapsamında, hakim adayları ve avukat stajyerlerine Anayasa Mahkemesi'nde staj yapma imkanı tanınırken, Türk Yargı Etiği Bildirgesi de tüm adliyelere dağıtılarak, adliyelerin önemli noktalarında görünür kılınması sağlandı. Öte yandan KPSS-A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı testinde insan hakları hukukuna ilişkin soruların da yer alması kararlaştırıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fuat Oktay İsmet Uçma Binali Yıldırım
Magazin Tarkan Bensu Soral
Spor Burak Yılmaz Ali Koç Schumacher Stefan Kuntz
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Şans Oyunları Nihal Yalçın Meral Akşener Namaz Vakitleri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FARKLI MESLEK GRUPLARINA İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ VERİLİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 14:22:34. #1.13#