FARKLI MESLEK GRUPLARINA İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ VERİLİYOR

Adalet Bakanlığınca yürütülen İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) kapsamında insan hakları farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetlerin birçoğu hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Mart'ta 'Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye' vizyonuyla açıklanan İHEP kapsamında kamu görevlileri için sosyal medya etik ilkeleri yayımlandı. Çalışmalar kapsamında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) tüm kararları kamuoyu erişimine açıldı.

BİRÇOK MESLEK GRUBUNA İNSAN HAKLARI HUSUSUNDA EĞİTİM VERİLİYOR

İnsan hakları ve toplumsal farkındalığı arttırmak için İHEP kapsamında kamu personellerinin hukuka uygun olarak görevlerini icra etmelerine yol göstermek amacıyla birçok meslek grubuna eğitimler verildi. Bu doğrultuda din görevlilerine temel insan hakları, çarşı ve mahalle bekçilerine zor ve silah kullanımı, kolluk görevlileri ile ceza infaz kurumu personeline de arama işlemlerinde insan haklarına uygunluk konularında eğitimler verilmeye başlandı.

Ayrıca İHEP kapsamında, hakim adayları ve avukat stajyerlerine Anayasa Mahkemesi'nde staj yapma imkanı tanınırken, Türk Yargı Etiği Bildirgesi de tüm adliyelere dağıtılarak, adliyelerin önemli noktalarında görünür kılınması sağlandı. Öte yandan KPSS-A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı testinde insan hakları hukukuna ilişkin soruların da yer alması kararlaştırıldı.

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