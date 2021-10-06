Far Cry 6 İlk İnceleme Puanları Belli Oldu - Haberler
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Far Cry 6 İlk İnceleme Puanları Belli Oldu

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Far Cry 6 İlk İnceleme Puanları Belli Oldu

Yarın çıkacak olan Far Cry 6'nın ilk incelemeleri yayımlandı ve verilen puanlar ortaya çıktı.

Ambargonun kalkmasıyla Far Cry 6 ilk inceleme puanları ortaya çıktı.

Çıkışına bir gün kalan Ubisoft'un uzun soluklu Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 6'nın incelemeleri ambargonun kalkmasıyla yayımlandı. Kritikler ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı Far Cry 6'nın serinin açık dünya deneyimini bir adım öteye taşıdığını öne sürerken; diğer kısmı ise aynı formülün korunduğunu, oyundaki karakterlerin soğuk ve oynanış döngüsünün sıkıcı olduğunu belirtiyor.

Far Cry 6 ilk incelemeler neticesinde Metacritic'te PlayStation 5 versiyonu 35 kritik üzerinden 76 puanda, PC versiyonu 18 kritik üzerinden 76 puanda ve Xbox Series X sürümü 27 inceleme ile 81 puanda duruyor. OpenCritic ortalaması ise 95 inceleme üzerinden 80 puan elde etmiş durumda.

Öne çıkan Far Cry 6 inceleme puanları şu şekilde:

Game Informer - 9/10

IGN - 8/10

VGC - 2/5

PC Gamer - 75/100

GamesRadar - 4/5

GameSpot - 7/10

Destructoid - 7.5/10

VG247 - 4/5

Telegraph - 3/5

ACG - Wait for Sale

EGM - 4/10

GamingBolt - 9/10

TheGamer - 4/5

Metro GameCentral - 8/10

Far Cry 6, 7 Ekim'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak. Hayali Yara adasında geçen Far Cry 6′da Dani Rojas isimli karakteri oynayacağız. Erkek ve kadın karakter seçiminin yer aldığı Far Cry 6'nın kötü karakteri adanın hakimiyetini elinde bulunduran diktatör Anton Castillo ya da nam-ı diğer "El Presidente". Libertad'a dahil olup Yara adasını özgürlüğüne kavuşturmaya çalışacağız. Ubisoft Toronto önderliğinde ve diğer dokuz Ubisoft stüdyosunun desteğiyle geliştirilen Far Cry 6, serinin en geniş haritasına sahip oyun olacak.

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