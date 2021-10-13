Far Cry 6'daki Assassin's Creed Easter Egg'i oyuncuların ölmesine yol açıyor

Far Cry 6'da Isla Santuario'nun kuzeyinde yer alan Vencejo bölgesinin batısında yer alan adada Assassin's Creed Easter Egg'i bulunuyor.

Geçen hafta PlayStation, Xbox ve PC için piyasaya sürülen Far Cry 6, Ubisoft'un son oyunudur. Önceki Far Cry oyunlarıyla aynı, birinci şahıs bakış açısı, büyük bir açık dünya ve yolda sakince giderken bir anda bol çatışmalı sahnelerle karşılaşırsınız.

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Bir Taş kulenin üstüne merdivenle çıktıktan sonra atlama tahtası gözüküyor ve atlama tahtasının üstüne gelip aşağı baktığınız zaman aşağıda saman balyası gözüküyor. Assassin's Creed hayranları bu fırsatı geri tepmeyerek samanlığa atlıyor fakat karakteriniz ölüyor.

FAR CRY 6, ASSASSIN'S CREED EASTER EGG

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