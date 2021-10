Far Cry 6'da paylaşılan bir mod ile görüş alanınız daha iyi bir hale geliyor

Geçen hafta çıkış yapan Far Cry 6'ya şimdiden modlar yapılmaya başladı. Şu anlık çok fazla yok, ancak özellikle bir grup oyuncuyu mutlu edecek tarzda modlar bulunuyor. Bunlardan biri görüş açınızı (FOV) değiştiren mod.

Far Cry 6'da yaya haldeyken görüş açınızı değiştirebilirsiniz fakat bunu arabada veya atın üzerindeyken yapamıyorsunuz. Bir araba veya ata bindiğinizde yüzünüz yaklaşık 50 FOV ayarında durmaktadır. Bu, 75'in varsayılan ayaküstü FOV ayarından bile daha yakındır. Bir mod tasarımcısı bunu düzeltmek için Far Cry 6'da mod paylaştı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Nexusmod üzerinden paylaşılan Far Cry 6 FOV MIXER modu belirli sahnelerde yapay 51 FOV ayarına çıkararak görüş açınızı değiştirir.

Kurulumu ise gayet basittir. Ubisoft+ sürümünü aldıysanız "FOV Fixer – Plus" ı indirin ve dosyayı Far Cry 6 \bin_plus klasörünün içine atın. Normal sürüm satın aldıysanız "FOV Fixer – Regular" ı indirin ve dosyayı Far Cry 6 \bin klasörünün içine attıktan sonra oyuna girip görüş açınızı değiştirebilirsiniz.

Far Cry 6 FOV Mixer modunu indirmek için buraya tıklayınız.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri