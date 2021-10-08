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Facebook hizmetlerine erişim sorunu olduğunu bildirdi

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
Facebook hizmetlerine erişim sorunu olduğunu bildirdi

NEW Facebook hizmetlerine erişim sorunu yaşandığını duyurdu.

NEW Facebook hizmetlerine erişim sorunu yaşandığını duyurdu.

Şirket, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bazılarının uygulama ve hizmetlerimize erişim sorunu yaşadığının farkındayız. Her şeyi bir an önce normale çevirmek için çalışıyoruz ve meydana gelen zorluktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a 4 Ekim'de dünya genelinde yaklaşık 6 saat boyunca erişim sorunu yaşanmış, şirket sorunun hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığını bildirmişti.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Facebook hizmetlerine erişim sorunu olduğunu bildirdi - Haberler
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