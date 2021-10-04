Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor?

4 Ekim tarihinde WhatsApp, Instagram uygulamalarına giriş yapılamıyor. Bu kapsamda Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Facebook, Instagram ve Whatsapp'a ne oldu? Facebook neden açılmıyor?

Facebook Çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? sorularının yanıtı araştırılıyor. Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a 18.41 itibari ile erişilemiyor. Sorunun nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İnstagram'da sabah saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşamama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde yaşanmakta. Twitter ve Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alan sıkıntı ile Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Marcao Muslera Stefan Kuntz Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 20:09:40. #1.17#