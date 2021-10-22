Ezhel Hayrola şarkı sözleri! Artz Bugy - Hayrola feat. Ezhel sözleri! Ezhel yeni şarkısı sözleri nedir?
Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Ezhel, Artz & Bugy ile ortak bir yapımın altına daha imza attı. Kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan şarkının sözleri de büyük ilgi topladı. Peki, Ezhel Hayrola şarkı sözleri nedir? İşte, Ezhel'in yeni şarkısı Hayrola'nın sözleri.. Ezhel Hayrola şarkı sözleri! Artz Bugy - Hayrola feat. Ezhel sözleri! Ezhel yeni şarkısı sözleri nedir? Ezhel Hayrola dinle!
Ezhel Hayrola şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı rapçi, bir kez daha Artz & Bugy ortaklığıyla bir parça yayımladı. İşte, Ezhel'in yeni şarkısı Hayrola'nın sözleri...
EZHEL HAYROLA ŞARKI SÖZLERİ
Elinden geleni ardına koyma
Yalanlar yolla yılanlı yollarda
Yürürüm sonuma sorunlarla
Badire onlarca vız gelir onlar da
*
Hayrola hayrola
N'oldu la şaşırdın mı hayrola
Yarınlar bizimdir sabah hayrola
Asla düşmek yok kafa yüksek olsa da
*
Derdim aşkın başımdan yine de bırak
Gelsin gelecekse gelen sövsün her kim
Sövecekse alışkınım düşmek yok kafa yüksek
*
On beş yaşımdan beri aynı dert mücadele maraton
Para bul ara dur kafam zom hayat zor
Bozuk bir karakter karambol yaram bol
Ara sor nasılsın falan brom
Telefon uçuş mod tamamen menfaat her saat
Suçum yok affet
Vefasızlığımdan kaç kez laf yedim de n'apayim
Fiskos dedikodularınız asbest yere kalır yanınız asfalt
Neydiniz n'oldunuz haspam
Kıskançsınız *** korkunç
Yediniz yoğurdunuz saf saf inandım
İnan az dostum
*
Gazeteler haber basar magazin paparazzi ya
Uzaklardayım hasret Türko gurbet arazi ya
Peşimden gelir koşar gelecek ve de mazi ya
Koal'dir koal mafiam bebeler başka kapıya
*
Elinden geleni ardına koyma
yalanlar yolla yılanlı yollarda
Yürürüm sonuma sorunlarla
Badire onlarca vız gelir onlar da
*
Hayrola hayrola
N'oldu la şaşırdın mı hayrola
Yarınlar bizimdir sabah hayrola
Asla düşmek yok kafa yüksek olsa da
*
Derdim aşkın başımdan yine de bırak
Gelsin gelecekse gelen sövsün her kim
Sövecekse alışkınım düşmek yok kafa yüksek
*
Artı on nazar armor
Korur annem hep dualarla
Düşmeni bekliyor arkadaşlar bile
Affet dikim şu an kanka
İftiharla iftiralar at
Hep bi yafta
Bildiklerinizin hepsi yanlış
Ucuzlar fakat pek fiyatlı
Hayat böyle ekşi tatlı
Eksik fazla eksi artı bin kutuplu dünya her bi derdin boş
Yat uyan ve kalk soyun ve yat uyan ve kalk soyuldun her gün borç
Uyuşursun bi doz
Bulamazsın bi dost
Kafalar fayans
Çatışır ***
*
Bebeler kuyular kazar
Kapatır koal hafriyat
Havayla(n) doydu karnım
Ne terler döktük aç bil aç
Didindik dönüp durduk
Direnmek güzel harika
Sen ne bilece'n sahi ya
Omurgan yoktu galiba
*
Elinden geleni ardına koyma
Yalanlar yolla yılanlı yollarda
Yürürüm sonuma sorunlarla
Badire onlarca vız gelir onlar da
*
Hayrola hayrola
N'oldu la şaşırdın mı hayrola
Yarınlar bizimdir sabah hayrola
Asla düşmek yok kafa yüksek olsa da
*
Derdim aşkın başımdan yine de bırak
Gelsin gelecekse gelen sövsün her kim
Sövecekse alışkınım düşmek yok kafa yüksek