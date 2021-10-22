Ezhel Hayrola şarkı sözleri! Artz Bugy - Hayrola feat. Ezhel sözleri! Ezhel yeni şarkısı sözleri nedir?

Ezhel Hayrola şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı rapçi, bir kez daha Artz & Bugy ortaklığıyla bir parça yayımladı. İşte, Ezhel'in yeni şarkısı Hayrola'nın sözleri...

EZHEL HAYROLA ŞARKI SÖZLERİ

Elinden geleni ardına koyma

Yalanlar yolla yılanlı yollarda

Yürürüm sonuma sorunlarla

Badire onlarca vız gelir onlar da

*

Hayrola hayrola

N'oldu la şaşırdın mı hayrola

Yarınlar bizimdir sabah hayrola

Asla düşmek yok kafa yüksek olsa da

*

Derdim aşkın başımdan yine de bırak

Gelsin gelecekse gelen sövsün her kim

Sövecekse alışkınım düşmek yok kafa yüksek

*

On beş yaşımdan beri aynı dert mücadele maraton

Para bul ara dur kafam zom hayat zor

Bozuk bir karakter karambol yaram bol

Ara sor nasılsın falan brom

Telefon uçuş mod tamamen menfaat her saat

Suçum yok affet

Vefasızlığımdan kaç kez laf yedim de n'apayim

Fiskos dedikodularınız asbest yere kalır yanınız asfalt

Neydiniz n'oldunuz haspam

Kıskançsınız *** korkunç

Yediniz yoğurdunuz saf saf inandım

İnan az dostum

*

Gazeteler haber basar magazin paparazzi ya

Uzaklardayım hasret Türko gurbet arazi ya

Peşimden gelir koşar gelecek ve de mazi ya

Koal'dir koal mafiam bebeler başka kapıya

*

Elinden geleni ardına koyma

yalanlar yolla yılanlı yollarda

Yürürüm sonuma sorunlarla

Badire onlarca vız gelir onlar da

*

Hayrola hayrola

N'oldu la şaşırdın mı hayrola

Yarınlar bizimdir sabah hayrola

Asla düşmek yok kafa yüksek olsa da

*

Derdim aşkın başımdan yine de bırak

Gelsin gelecekse gelen sövsün her kim

Sövecekse alışkınım düşmek yok kafa yüksek

*

Artı on nazar armor

Korur annem hep dualarla

Düşmeni bekliyor arkadaşlar bile

Affet dikim şu an kanka

İftiharla iftiralar at

Hep bi yafta

Bildiklerinizin hepsi yanlış

Ucuzlar fakat pek fiyatlı

Hayat böyle ekşi tatlı

Eksik fazla eksi artı bin kutuplu dünya her bi derdin boş

Yat uyan ve kalk soyun ve yat uyan ve kalk soyuldun her gün borç

Uyuşursun bi doz

Bulamazsın bi dost

Kafalar fayans

Çatışır ***

*

Bebeler kuyular kazar

Kapatır koal hafriyat

Havayla(n) doydu karnım

Ne terler döktük aç bil aç

Didindik dönüp durduk

Direnmek güzel harika

Sen ne bilece'n sahi ya

Omurgan yoktu galiba

*

Elinden geleni ardına koyma

Yalanlar yolla yılanlı yollarda

Yürürüm sonuma sorunlarla

Badire onlarca vız gelir onlar da

*

Hayrola hayrola

N'oldu la şaşırdın mı hayrola

Yarınlar bizimdir sabah hayrola

Asla düşmek yok kafa yüksek olsa da

*

Derdim aşkın başımdan yine de bırak

Gelsin gelecekse gelen sövsün her kim

Sövecekse alışkınım düşmek yok kafa yüksek

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