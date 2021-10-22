Eyüp Sultan Camii Meydanı'na uyarı çizgileri

EYÜP, İSTANBUL (Habermetre) - Eyüpsultan Belediyesi, Eyüp Sultan Camii Meydanı'nda beyaz mermer kaplı zeminde bulunan basamakların kenarlarını, özellikle yaşlı ve görme zorluğu olan vatandaşların dikkatini çekmesi amacıyla boyadı.

Eyüp Sultan Camii Meydanı günün ilk ışıklarından akşam geç saatlere kadar yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Günün hemen her saati yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Eyüp Sultan Camii Meydanı'nda, basamakların, yaşlı vatandaşlar ve görme zorluğu yaşayan vatandaşlar tarafından kolay fark edilmesi için daha belirgin hale getirmek amacıyla yapılan çalışmada istenmeyen kazaların önüne geçilmesi hedeflendi.

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