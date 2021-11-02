Evlerde duvarların arasındaki sinsi Radon gazı tehlikesi! Camlar açılmazsa Akciğer kanseri bile yapıyor

Binaların sıklaşmasının ardından çeşitli radyoaktif gazlar da insanlarla daha fazla buluşmaya başladı. İnsan sağlığını tehlikeye atan ve hastalıklara yol açan gazlardan biri de Radon gazı. Vatandaşlar arasında fazla bilinmeyen Radon gazı, genellikle beton binalarda sütunlar arasında bulunuyor. Uzmanlar, sigaradan sonra akciğer kanserinde en büyük ikinci etken olan gaza karşı "Evi sık sık havalandırın" uyarısı yapıyor.

RADYOAKTİF BİR GAZ

Radon, periyodik cetvelin VIIIA grubunda yer alan soy gazdır. Simgesi Rn, atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan radon; renksiz, kokusuz, tatsız ve doğada bütünüyle radyoaktif bir gazdır.

HAVADAN GEÇEREK AYRILIR

-62 °C'ta kaynar; -71 °C'ta erir. 1900'de F. E. Dorn tarafından bulunmuş, 1908'de William Ramsay ve Robert Whytlaw-Gray tarafından yalıtılmıştır. Soy gazlar grubunun en son üyesi ve en ağırı olan radon, radyum tuzunun suyla işlenmesi sonunda, karışım durumunda bulunduğu hidrojen ve oksijenden, sıvılaştırılmış havadan geçerek ayrılır.

İYİ HAVALANDIRMA GEREKİYOR

Yeraltındaki uranyumlar uzun süreler sonra bozularak radon gazı açığa çıkarır. Bu gaz, aynı şekilde yeraltında ki çatlaklardan yeryüzüne ulaşmak ister ve bazen insanların bodrum katları, kapalı spor ve yüzme salonlarında birikebilir. Bu yüzden bu tarz yer seviyesinden daha altta mekanların insan sağlığı için, iyi bir havalandırma sistemine ve radon gazı testine ihtiyacı vardır.

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