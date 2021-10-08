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Evine girdiği kadının yüzüne yanıcı madde döken adam, yakalandı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa
Evine girdiği kadının yüzüne yanıcı madde döken adam, yakalandı

İstanbul'da evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin evine gelerek yüzüne yanıcı kimyasal madde döken arkadaşı Mehmet Yıldız, Esenyurt'ta yakalandı. Uzunçelebi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü, zanlı Mehmet Yıldız'ın ise 16 suç kaydının olduğu öğrenildi.

İstanbul Avcılar'da, dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. İddiaya göre, Yasemin Uzunçelebi (42) evinde uyurken, bir süredir arkadaşlık ettiği Mehmet Yıldız evine geldi.

DHA'da yer alan habere göre kapıyı yanındaki anahtarla açarak içeri giren saldırgan, yatağında uyuyan kadının yüzüne yanında getirdiği öne sürülen siyah ve yanıcı bir maddeyi döktükten sonra kaçtı.

Yatağından acı içerisinde fırlayan kadın kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Uzunçelebi için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri kadını tedavi altına aldı. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören ve hayati tehlikesi devam eden Yasemin Uzunçelebi'nin saldırıya uğradığı günde kent değiştirmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Kasten Yaralama' olayı ile ilgili sürdürdüğü çalışma sonucu şüpheliyi yakaladı. Farklı 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilmen Mehmet Yıldız, Esenyurt İlçesi'ndeki Talatpaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

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