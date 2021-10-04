EVİN GARAJ KAPISI ÇALINDI

AKSARAY'da İngiltere'de yaşayan İngiltere'de yaşayan Leyla Şaşmaz, evinin garaj kapısı çalındı. Komşusu Zeynep Türkoğlu 'Garajın kapısını çalmışlar ve içindeki pencere demirlerini de götürmüşler, görünce şok oldum.' dedi.

Olay, bugün Pınar Mahallesi 3846 Sokaktaki iki katlı müstakil evde meydana geldi. İngiltere'de yaşayan Leyla Şaşmaz, garaj kapısı çalındı. Durumu fark eden komşusu Zeynep Türoğlu, polise haber verdi. Zeynep Türkoğlu'na 'Sabah kalktığımda ikametin garaj kapısının ve içindeki demir korkulukların çalındığı fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdim. Eve gelen polis, inceleme yaparak şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. Kapıların çalındığını görünce şok oldum. Evin yanında bulunan garajın kapısını katın ve 1'inci pencerelerinin demir korkulukları da götürmüşler. Evi tadilat ettirdiği için komşumuz pencere demirlerini sökmüş ve garaja koymuştu." diye konuştu.

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