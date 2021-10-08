EUROCONTROL Genel Müdürü Brennan'dan IATA Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Nane'ye tebrik - Haberler
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EUROCONTROL Genel Müdürü Brennan'dan IATA Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Nane'ye tebrik

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
EUROCONTROL Genel Müdürü Brennan'dan IATA Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Nane'ye tebrik

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Genel Müdürü Eamonn Brennan, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane'yi tebrik etti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Genel Müdürü Eamonn Brennan, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane'yi tebrik etti.

Brennan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Haziran 2022 itibarıyla göreve başlamak üzere IATA Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Nane'yi kutladı.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, IATA'nın 77. Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanı seçilmişti. Birliğin ilk Türk başkanı olacak Nane, Haziran 2022 itibarıyla göreve başlayacak.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: EUROCONTROL Genel Müdürü Brennan'dan IATA Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Nane'ye tebrik - Haberler
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