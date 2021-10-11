Eternal Fire CS: GO kadrosunda ayrılık!

Turkish Dream Team olarak adlandırılan ve kuruluş aşamasında adından sık sık söz ettiren Eternal Fire takımı bünyesinde yaşanan ilk ayrılık, 11 Ekim Pazartesi günü taraftarlar ve espor severler ile paylaşıldı.

Saat 13: 00 sularında takımın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada belirtilene göre takım, tek Türk olmayan CS: GO oyuncusu Issa "ISSAA" Murad ile karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı.

Yine aynı açıklamada belirtilene göre 24 yaşındaki Ürdün asıllı oyuncu Türkiye'ye adapte olamadığı nedeniyle ülkesine dönme kararı aldığı için Eternal Fire takımı ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Kariyerinde daha önce OG, HellRaisers ve Team Spotnet gibi takımlarda mücadele eden Issa "ISSAA" Murad, bu ayrılığın ardından henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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