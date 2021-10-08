Esra Eron kimdir? Esra Eron hayatı ve biyografisi! Esra Eron kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Esra Eron kimdir? Esra Eron hayatı ve biyografisi! Esra Eron kaç yaşında, nereli?

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Esra Eron kimdir? Esra Eron hayatı ve biyografisi! Esra Eron kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Esra Eron, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Esra Eron hakkında merak edilenler. Esra Eron hayatı ve biyografisi. Esra Eron kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Esra Eron merak konusu oldu. İşte Esra Eron hakkında merak edilen Esra Eron kimdir, Esra Eron hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ESRA ERON KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1980

Kaç yaşında: 41 yaşında Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Nereli:İzmir

Esra Eron (d.1980, İzmir), sunucu ve mankendir. 2002 Miss Turkey Güzellik yarışmasında üçüncü olan Eron, aynı yıl içinde Miss Europe yarışmasındada üçüncü oldu. Eron, 1.78 boyunda ve 56 kilo. 89-61-93 ölçülerine sahiptir. Türkçe yanı sıra İngilizce ve Fransızca da bilmektedir.

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Haber: Esra Eron kimdir? Esra Eron hayatı ve biyografisi! Esra Eron kaç yaşında, nereli? - Haberler
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