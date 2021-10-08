Esra Eron kimdir? Esra Eron hayatı ve biyografisi! Esra Eron kaç yaşında, nereli?

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ESRA ERON KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1980 Kaç yaşında: 41 yaşında Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Nereli:İzmir Esra Eron (d.1980, İzmir), sunucu ve mankendir. 2002 Miss Turkey Güzellik yarışmasında üçüncü olan Eron, aynı yıl içinde Miss Europe yarışmasındada üçüncü oldu. Eron, 1.78 boyunda ve 56 kilo. 89-61-93 ölçülerine sahiptir. Türkçe yanı sıra İngilizce ve Fransızca da bilmektedir.

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