Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? Edho ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtı araştırılıyor. Sevilen dizinin yeni sezonunda birbirinden sürpriz gelişmeler yaşanacak. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonları için geri sayım sürüyor.. Peki, EDHO neden yok? EDHO ne zaman başlayacak? İşte, 5 Ekim ATV yayın akışı! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BUGÜN VAR MI?

Sezon finalinin üstünden yaklaşık 3 ay geçen EDHO'nun yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. EDHO'nun yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

ATV'DE BU AKŞAM HANGİ YAPIMLAR VAR?

ATV ekranlarında her hafta salı akşamları yayınlanan EDHO'nun yeni bölümü bu hafta ATV yayın akışında yer almıyor. 5 Ekim'de saat 20:00'de Çakallarla Dans 4 filmi televizyonda yayınlanacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ATV YAYIN AKIŞI 5 EKİM

08:00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 4

22:20 Bir Zamanlar Çukurova

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