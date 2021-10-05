Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? EDHO ne zaman, hangi gün?
ATV ekranlarında her Salı akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen EDHO'ya dair detaylara araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? EDHO ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtı merak ediliyor. Eylül ayında dizilerin yeni sezon bölümleri başlarken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu akşam var mı sorusuna yanıt aranıyor. 5 Ekim ATV yayın akışı! EDHO neden yok? EDHO ne zaman başlayacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? Edho ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtı araştırılıyor. Sevilen dizinin yeni sezonunda birbirinden sürpriz gelişmeler yaşanacak. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonları için geri sayım sürüyor.. Peki, EDHO neden yok? EDHO ne zaman başlayacak? İşte, 5 Ekim ATV yayın akışı! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Sezon finalinin üstünden yaklaşık 3 ay geçen EDHO'nun yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. EDHO'nun yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.
ATV ekranlarında her hafta salı akşamları yayınlanan EDHO'nun yeni bölümü bu hafta ATV yayın akışında yer almıyor. 5 Ekim'de saat 20:00'de Çakallarla Dans 4 filmi televizyonda yayınlanacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
- 08:00 Kahvaltı Haberler i
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Çakallarla Dans 4
- 22:20 Bir Zamanlar Çukurova