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Eskişehir'deki ilk Turkovac aşısı ESOGÜ Hastanesi'nde yapıldı

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Eskişehir'deki ilk Turkovac aşısı ESOGÜ Hastanesi'nde yapıldı

Yerli corona virüsü aşısı Turkovac, Rapel Faz 3 çalışmasının Eskişehir'deki ilk uygulaması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Yerli corona virüsü aşısı Turkovac, Rapel Faz 3 çalışmasının Eskişehir'deki ilk uygulaması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi.

İlk gönüllü Çukurhisar Ortaokulu Fen Bilgisi öğretmeni Necati Yeşildağ oldu. Gönüllünün aşısı ESOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Turkovac aşısını daha önce 2 doz Sinovac aşı yaptırmış, COVID-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arasında sağlık problemi olmayan kişiler tercih edebiliyor. Aynı zamanda daha önce 2 doz Sinovac aşı yaptırmış ve 3. doz olarak Sinovac olmak isteyenler de bu çalışmaya kontrol grubu olarak katılabiliyor. Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyen aşı gönüllüleri "enabiz.gov.tr" sitesinden "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine başvuruda bulunabiliyor. " denildi.

(İHA)

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