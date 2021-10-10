EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI - Haberler
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EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadının cenazesi toprağa verilmek üzere morgdan alındıAntalya'nın Alanya ilçesinde markette tartıştığı eşi Yahya Y. (52) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Gönül Y.'nin (43) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - Kadının cenazesi toprağa verilmek üzere morgdan alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde markette tartıştığı eşi Yahya Y. (52) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Gönül Y.'nin (43) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı. Gönül Y.'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Akseki ilçesine götürüldü. Çiftin iki çocuğunun bulunduğu, tartışmanın yaşandığı marketin de kendilerine ait olduğu ifade edildi.

EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI
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Haber: EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI - Haberler
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