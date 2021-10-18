Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu görmek için intihara kalkıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu görmek için intihara kalkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu görmek için intihara kalkıştı

Samsun'da eşi evi terk eden şahıs, evinin 5. katındaki balkonuna çıkarak çocuğunun getirilmesini istedi.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Samsun'da eşi evi terk eden şahıs, evinin 5. katındaki balkonuna çıkarak çocuğunun getirilmesini istedi. Polisin ikna ederek aşağı indirdiği şahıs, "Evlat için her şey farz" dedi.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi 3 ay önce 7 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak evden ayrılan M.Ö., evinin 5. katındaki balkona çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. M.Ö., polisten çocuğunun getirilmesini istedi. Polisin ikna ederek aşağı indirdiği şahıs, polis aracı ile emniyete götürülerken "Evlat için her şey farz" dedi. - SAMSUN

Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu görmek için intihara kalkıştı

Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu görmek için intihara kalkıştı

Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu görmek için intihara kalkıştı

Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu görmek için intihara kalkıştı

Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu görmek için intihara kalkıştı

Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu görmek için intihara kalkıştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti

Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti

 PCR testi pozitif olan çocuk, babasının otomobili ile 5 yaşındaki çocuğa çarptı

PCR testi pozitif olan çocuk, babasının otomobili ile 5 yaşındaki çocuğa çarptı

 Ankara-Samsun yolunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara-Samsun yolunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title