Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1554. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, mahallede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedenine dair incelemeler devam ediyor.

Olay sırasında sokakta olduğunu ifade eden Burak Salman, "Bugün 18.30 sıralarında ortaya çıktı. Fakat neden ortaya çıktığını bilmiyoruz. Yoldan geçerken gördüm ben de. Birkaç kişi vardı. Kimse neden çıktığını bilmiyor. Aralarında konuşurken yaralının olmadığını duydum" dedi.

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - Son Dakika Haberleri
Anne ve babasını alıkoyup intihar girişiminde bulundu

Anne ve babasını alıkoyup intihar girişiminde bulundu

 Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini öldürdü

Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini öldürdü

 Yanan evde çocuğunun olduğunu düşünen baba, alevlerin arasına dalıp can verdi

Yanan evde çocuğunun olduğunu düşünen baba, alevlerin arasına dalıp can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title