Eşel mobil sistemi nedir? EMS ne işe yarar? Eşel mobil sistemi ne zaman başladı, ne zaman bitecek? - Haberler
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Eşel mobil sistemi nedir? EMS ne işe yarar? Eşel mobil sistemi ne zaman başladı, ne zaman bitecek?

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Eşel mobil sistemi nedir? EMS ne işe yarar? Eşel mobil sistemi ne zaman başladı, ne zaman bitecek?

Eşel Mobil Sistemi (EMS), akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin (Özel Ttüketim Vergisi) indirilmesi ya da artırılması uygulamasına verilen isimdir. Eşel mobil sistemi nedir? Eşel mobil sistemi ne zaman başladı, ne zaman bitecek? gündemin merak edilen konuları arasında yer almakta. Peki, EMS ne işe yarar?

Eşel mobil sistemi nedir? EMS ne işe yarar? Eşel mobil sistemi ne zaman başladı, ne zaman bitecek? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Tüketicilerin satın alma gücünü koruyabilmek için, ücretlerin enflasyondaki artışı dikkate alarak kendiliğinden ayarlanmasını mümkün kılan bir sistemdir. Böylece çalışanların ücret artışları için sözleşmelerle güncelleme yapmak yerine, ücret artışları otomatiğe bağlanmaktadır.

2019 YILINDA DEVREYE ALINMIŞTI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan açıklamaya göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi devreye alındı. Bundan sonraki olası zamlar pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtilmişti. Bu kapsamda "02/07/2019 tarihi itibari ile Motorinde de eşel mobil sistemi devreye alınmıştır. Bundan sonra olası zamlar hem benzin hem motorinde artık pompa satış fiyatlarına yansımayacaktır." açıklaması yapıldı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Sistem, 2019 yılında yeniden devreye alınmıştı. EPGİS, akaryakıtta eşel mobil sistemin devreye alındığını açıklamıştı. Buna göre benzin ve motorinde bundan sonra olası zamlar pompaya yansımayacağı da belirtilmişti.

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