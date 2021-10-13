Escape From Tarkov sistem gereksinimleri 2021! Escape From Tarkov sistem gereksinimleri neler?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Escape From Tarkov, Battlestate Games tarafından geliştirilen çok oyunculu aksiyon rol yapma oyunudur. Escape From Tarkov sistem gereksinimleri neler? Escape From Tarkov kaç GB? Detaylar haberimizde…
Escape from Tarkov'un arkasındakioyunun geliştiricisi Battlestate Games 'gündelik' nişancıların aksine FPS ve RPG öğelerini içeren, hikaye odaklı, sert bir MMO'dur.
Escape from Tarkov, Rus stüdyosu Battlestate Games tarafından geliştirilen bir Aksiyon-Rol Yapma/Simülasyon oyunudur. Oyunun kapalı alfası, seçilmiş bir grup oyuncuya 4 Ağustos 2016 tarihinde açıldı.
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit
- İşleci: Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz/ AMD Phenom II X4 B05e
- Video Card: GeForce GT 1030/ Radeon HD 6850
- Kullanılmayan Ram Miktarı: 6 GB
- Direct X Versiyonu: DirectX 9
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşleci: Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz/ AMD FX-6300 Six-Core
- Video Card: GeForce GTX 750 Ti/ Radeon R7 360
- Kullanılmayan Ram Miktarı: 8 GB
- Direct X Versiyonu: DirectX 11
Escape From Tarkov'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil minimum 8 GB boş alan gerekmektedir.
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