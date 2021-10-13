Escape From Tarkov sistem gereksinimleri 2021! Escape From Tarkov sistem gereksinimleri neler?

Escape from Tarkov'un arkasındakioyunun geliştiricisi Battlestate Games 'gündelik' nişancıların aksine FPS ve RPG öğelerini içeren, hikaye odaklı, sert bir MMO'dur.

Escape from Tarkov, Rus stüdyosu Battlestate Games tarafından geliştirilen bir Aksiyon-Rol Yapma/Simülasyon oyunudur. Oyunun kapalı alfası, seçilmiş bir grup oyuncuya 4 Ağustos 2016 tarihinde açıldı.

ESCAPE FROM TARKOV MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit

İşleci: Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz/ AMD Phenom II X4 B05e

Video Card: GeForce GT 1030/ Radeon HD 6850

Kullanılmayan Ram Miktarı: 6 GB

Direct X Versiyonu: DirectX 9

ESCAPE FROM TARKOV ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşleci: Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz/ AMD FX-6300 Six-Core

Video Card: GeForce GTX 750 Ti/ Radeon R7 360

Kullanılmayan Ram Miktarı: 8 GB

Direct X Versiyonu: DirectX 11

ESCAPE FROM TARKOV KAÇ GB?

Escape From Tarkov'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil minimum 8 GB boş alan gerekmektedir.

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