Erzurum şehidini uğurluyor

ERZURUM (İHA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun naaşı son kez helallik alınması için baba ocağına getirildi.

Dün akşam saatlerinde askeri helikopter ile Erzurum'a getirilen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesi cenaze namazı öncesi helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Askeri konvoyla siren sesleri eşliğinde baba evine getirilen Tortumlu'nun naaşının gelmesiyle birlikte yakınları gözyaşlarına boğuldu. Tabuta sarılarak hıçkırıklara boğulan şehidin eşi, annesi ve yakınları askeri bayan görevlilerce teselli edilmeye çalışıldı. Şehidin bir yaşındaki kızı ise bayan askerin kucağında töreni izledi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Narmanlı Camii'ne götürüldü.

(Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz-İHA)