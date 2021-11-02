Erzurum'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler
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Erzurum'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Şahap Çakır - Haberler | Güncel

Erzurum'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Horasan'da akşam etkili olan soğuk hava, sabah yerini sise bıraktı. Görüş mesafesinin 5 metreye düştüğü Ağrı- Erzurum, Ağrı- Van ve Ağrı-İran kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte oluşan yoğun sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Erzurum'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Erzurum'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Erzurum'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Şahap Çakır - Son Dakika Haberleri
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