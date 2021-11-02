Erzurum'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı / Şahap Çakır - Haberler | Güncel
Erzurum'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
ERZURUM (İHA) - Erzurum'da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Horasan'da akşam etkili olan soğuk hava, sabah yerini sise bıraktı. Görüş mesafesinin 5 metreye düştüğü Ağrı- Erzurum, Ağrı- Van ve Ağrı-İran kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte oluşan yoğun sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.