Erzincan'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

ERZİNCAN MERKEZ, ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Erzincan Merkez İzzetpaşa Mahallesi 841 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 yaşındaki 3 çocuk babası Yılmaz Mercandağı'ndan haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirildi. İhbar üzerine Mercandağı'nın evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Yılmaz Mercandağı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede Mercandağı'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. - ERZİNCAN