Erzincan'da anne köpek, yavrularının düştüğü kuyunun başından ayrılmadı - Haberler
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Erzincan'da anne köpek, yavrularının düştüğü kuyunun başından ayrılmadı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da anne köpek, yavrularının düştüğü kuyunun başından ayrılmadı

Erzincan'da düştükleri kuyuda mahsur kalan 2 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak buradan ayrılmayan annelerine verildi.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düştükleri kuyuda mahsur kalan 2 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak buradan ayrılmayan annelerine verildi.

Yanlızbağ Mahallesi'ndeki okulun kullanılmayan tuvalet kuyusuna köpek yavrularının düştüğü ihbarı üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, ağız kısmını kırıp genişlettikleri kuyuya merdiven yardımıyla inerek köpekleri buradan çıkardı.

Kurtarılan köpek yavruları, genel sağlık kontrolü sonrası, çalışmalar sırasında olay yerinden ayrılmayan annelerine verildi.

Genel sağlık durumları iyi olan 2 köpek yavrusu, daha sonra anneleri tarafından emzirildi.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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