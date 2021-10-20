Ersan Saner kimdir? Ersan Saner kaç yaşında, nereli? Ersan Saner hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ersan Saner izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ersan Saner kaç yaşında, nereli? Ersan Saner hayatı ve biyografisi! Ersan Saner kimdir?

ERSAN SANER KİMDİR?

Doğum tarihi: 1966

Kaç yaşında: 55 yaşında

Nereli: Gazimağusa

Hamza Ersan Saner Kıbrıslı Türk siyasetçidir. Aralık 2020'den beri Saner Hükûmeti'nin lideri olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başbakanlığı görevini sürdürmektedir.

1988 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

2002 yılında Ulusal Birlik Partisi'nden Gazimağusa Belediye Meclis Üyeliği görevine seçildi. 2006 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 2009 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Derviş Eroğlu hükûmetinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük hükûmetinde ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulundu.

2013 genel seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili seçildi. 2013-2015 yılları arasında Cumhuriyet Meclisi'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki temsilcisi olarak görev yaptı. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan UBP-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükûmetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2018 genel seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili seçildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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