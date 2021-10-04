Ergani'de belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kurdu - Haberler
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Ergani'de belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kurdu

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani'de belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kurdu

Ergani Belediyesi ilçedeki sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kurdu.

Ergani Belediyesi ilçedeki sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kurdu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatı ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kurulan merkezde veteriner eşliğinde ilçedeki sokak hayvanlarının tedavisine başlandı.

Karaaslan, hem vatandaşların hem de sokak hayvanlarının sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde veteriner tarafından tedavi edilen sokak hayvanlarının, aşılarının da tamamlandığı, tedavisi yapılan hayvanların yeniden doğal ortamlarına bırakıldığını belirtti.

"Şehir sadece bizim değil aynı zamanda bu şehirde sokak hayvanları da yaşıyor. Belediye olarak kurduğumuz yeni merkezde sokak hayvanlarının hastalıkları tedavi ediliyor." diyen Karaaslan, merkezde bir veteriner, iki bakım personeli ve şoförün hizmet verdiğini aktardı.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ergani'de belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kurdu - Haberler
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